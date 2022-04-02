التريكي: لدينا قائمة مطالب من الدبيبة لكن لا نستطيع اللقاء معه

وجه مصطفى التريكي عضو مجلس الدولة الاستشاري رسالة إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قال فيها، عديد المرات تراجعت في السابق على كتابة هذه الكلمات و لكن لم يترك لي خيار فوجب توضيح الأمور التي من ناحيتي، والأحداث السياسية الأخيرة المتمثلة في تعيين رئيس حكومة بدلا عنكم، و رفضه من قبل مجلس الدولة، جعلنا تحت ضغوط و مطالب مشروعة للشارع، لم تجد طريقها للوصول لكم ، و خاصة إنهم فهموا من موقفنا تجاه تشكيل حكومة جديدة إنه دعم لوجودكم على رأس الحكومة.

وتابع قائلًا على حسابه بفيسبوك: “بعد أن يأسنا من إيصال مطالب الناس قررنا الكتابة لكم في العام أمام الجميع لعل المطالب الآتية تجد طريقها لكم : مشروع الميناء البحري و الجاف في بلديات الزاوية (وفي شركات أمريكية و صينية و تركية جاهزين يستثمروا و نضمن الحماية)، والأوقاف في الزاوية الغرب والنظر في التيار المتطرف المؤجج للفتنة، وإعادة تعبيد 3 طرق رئيسية و أيضا 2 طرق فرعية تربط بين منطقتين في الزاوية الغرب و الطريق الساحلي طريق الموت من صبراتة إلى راس إجدير”.

وتابع قائمة المطالب: “الشرطة العسكرية المنطقة الغربية و حرس الحدود، وتخليص ديون الجرحى في تركيا لأنه تم بقاء جرحي في الفنادق دون علاج فترات طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر وتم رجوع بعض الجرحى بدون علاج ولم يتمكن البعض الآخر من العلاج حتي الآن، ومع العلم إنني حاولت التواصل مع حكومتك لأجل هذه المطالب أكثر من مرة و ليس لأمر شخصي و كنت ألتمس الأعذار عندما لا يمكن تحديد موعد، إلا أنه مع الإصرار على الأمر أصبح واضح لدي أنه متعمد عدم تمكيني من التواصل معكم ، بينما يتم التواصل مع من يضع تسعيرة للتعيين في سفارات و شركات خارج البلاد”.

واختتم قائلًا: “يا دبيبة أسألوا رجال المنطقة و أصحاب الخير فيها مع من تتواصلوا .. يادبيبة بيني و بينك المواضيع أعلاه و مواضيع عامة أخرى تعرفها بالتواصل”.