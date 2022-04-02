النائب العام يأمر بحبس مسؤولين اثنين ببلدية العواتة بجرم اختلاس 549 ألف دينار

أصدر النائب العام، الصديق الصور، أمراً بحبس عميد بلدية العواتة والمراقب المالي بالبلدية لسرقتهما 549 ألف دينار من مخصصات النازحين منذ2019.

ووفق مكتب النائب العام، فإن المتهمين ثبت ردهما لجزء من مبالغ المال العام وتزويرهما للمحررات الرسمية والعرفية.

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