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النائب العام يأمر بحبس مسؤولين اثنين ببلدية العواتة بجرم اختلاس 549 ألف دينار

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر النائب العام، الصديق الصور، أمراً بحبس عميد بلدية العواتة والمراقب المالي بالبلدية لسرقتهما 549 ألف دينار من مخصصات النازحين منذ2019.

ووفق مكتب النائب العام، فإن المتهمين ثبت ردهما لجزء من مبالغ المال العام وتزويرهما للمحررات الرسمية والعرفية.

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قناة ليبيا

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