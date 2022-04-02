أخبار ليبيا 24

نشرت وكالة “الأناضول” التركية، اليوم السبت، صورا يظهر خلالها الجنود الأتراك المتواجدين في العاصمة طرابلس. خلال تناولهم السحور الأول لهم أمس الجمعة .

وتحت عنوان “الأناضول تواكب الأجواء الرمضانية للقوات التركية بليبيا”، كتبت”الأناضول”. “تناول أفراد الجيش التركي العاملين في ليبيا في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين تركيا وليبيا، أول وجبة سحور في العاصمة طرابلس” .

وفي تصريح للأناضول، هنأ قائد كتيبة الدعم اللوجستي، إسماعيل أونال، الشعبين التركي والليبي بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال إن القوات المسلحة التركية تواصل القيام بالمهام الموكلة إليهم في جميع أنحاء العالم بكل حزم وتصميم.

وكانت حكومة السراج السابقة غير الشرعية، قد وقعت، أواخر ديسمبر 2019. مذكرتي تفاهم أمنية وأخرى لتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وذلك خلال فترة حرب طرابلس.