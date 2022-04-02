نورلاند: الولايات المتحدة تعمل على تنفيذ استراتيجية عشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا

قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن الولايات المتحدة تعمل على تنفيذ استراتيجية عشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وأوضح نورلاند في تغريدة عبر “تويتر” أن استراتيجية الولايات المتحدة العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا تظهر التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية.

وأضاف: “نحن نعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين”.

وتأتي تصريحات نورلاند تعقيبا على قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تعمل على تعزيز الاستقرار ومنع الصراع في ليبيا.

ونشر بلينكن أمس الجمعة في تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “سننفذ، جنبًا إلى جنب مع شركائنا، الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار”.

وتابع: “ستعمل الولايات المتحدة مع الحكومات الشريكة والشركات والمجتمع المدني لبناء القدرة على الصمود في كلّ من هايتي وليبيا والموزمبيق، وبابوا غينيا الجديدة، وساحل غرب إفريقيا”.