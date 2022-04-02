“اقتصاد الدبيبة”: الحويج اتفق على دراسة حماية أموال الليبيين في تونس

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحويج مع محافظ البنك المركزي بجمهورية تونس مروان العباسي أوجه التعاون في دعم وتشجيع القطاع بالبلدين وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الأعمال.

وتطرق اللقاء لطرح ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين، وسُبل تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والأجنبي.

وأكد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والعمل على خلق قنوات تواصل مباشرة بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما اتفق الطرفان على إمكانية وضع بطاقات خاصة لرجال الأعمال حتى يتم معاملتهم معاملة خاصة، وكذلك دراسة سبل حماية أموال الليبين في تونس، وإجراء مصالحات عادلة للأموال المصادرة من الليبيين.