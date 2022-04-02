افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز (صور)

افتتح وزير التربية والتعليم، في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، اليوم السبت، مدرسة «إمحمد العجيلي» للتعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم الزاوية المركز، بعد خضوعها لصيانة شاملة.

وأُقيمت مراسم افتتاح المدرسة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، والمدير العام لمركز التدريب وتطوير التعليم علي الوافي، ومديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء سمية راشد، ومراقب التربية والتعليم الزاوية المركز بشير الأخضر، وفق بيان صادر عن الوزارة.

– افتتاح مدرستين جديدتين في زليتن

وافتتح المقريف، الخميس، مدرستي «الكرامة» و«الحسن بن الهيثم» ببلدية زليتن، بعد إتمام إنشائهما من جديد، بسبب أضرار لحقت بهما خلال الحرب العام 2011.

افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)

افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)

افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)

افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)

افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)

افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)

افتتاح مدرسة بعد صيانتها في الزاوية المركز ، 2 أبريل 2022. (وزارة التربية والتعليم)