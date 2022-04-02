عون يمثل ليبيا في اجتماع الأوبك،، وليبيا تُستثنى من تخفيض الإنتاج

مثل وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال، محمد عون، ليبيا في الاجتماع السابع والعشرين لمجلس وزراء الأقطار المصدرة للنفط “أوبك”، بمشاركة وزراء الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بالمنظمة.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن المجتمعين عبر تقنية زوم اتفقوا على استمرار تعويض التخفيض في الإنتاج بكمية قدرها 43,200 برميل يومياً خلال شهر أبريل، مشيرة إلى توزيع الزيادة على الدول المساهمة في التخفيض مع استمرار استثناء ليبيا من المساهمة في التخفيض.

إلى ذلك كشفت الوزارة أن عون شارك في اجتماع آخر طارئ حول تحديث المصادر الثانوية التي تستعمل من طرف الأمانة العامة للأوبك من أجل استيفاء معلومات الإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا