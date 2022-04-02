العرفي: المشكلة في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن تصرفات رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة غير مسؤولة ومدروسة ومحسوبة.

أضاف في تصريحات صحفية: “لماذا خالف الدبيبة المادة 12 ودخل للانتخابات في خضمها وحدث ما حدث وأفشل الانتخابات ولم يتمكن من سجل وسحب بطاقته على الأقل أن يشارك في عرس انتخابي وتغير الوجوه من مجلس النواب والدولة والرئاسي”.

وتابع قائلًا أن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى، خاصة وأن الدول الخلفية مشغولة بالأزمة الروسية الأوكرانية ولا يؤثر النفط الروسي على ليبيا لذلك يجب أن يجتمع الليبيين ويحلوا مشاكلهم ويسلم الدبيبة للحكومة التي تعهد وأقر أنها لن تبقى يوم واحد وتسعى لتوحيد المؤسسات جميعها.

وقال العرفي، إن الدبيبة خطر على المؤسسة الأمنية وكل شيء تحالف مع المليشيات، وهل يعقل أن نعيش في دولة نظامها ميليشاوي ؟ والمنطق فيها المنتصر والمهزوم، ونحن مددنا يدنا للسلام وقلنا ليبيا أكبر من كل المشاكل والخلافات وتستحق كل شيء.

واختتم قائلًا أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري عليه ضغط من قبل رئيس المجلس السابق، عبد الرحمن السويحلي من أجل التنصل كل التوافقات التي ابرمت مع مجلس النواب، و هناك اطراف فاعلة من تسمي نفسها بأحزاب وتيارات اخرى وكل الموجودين يستطيعون الالتقاء بـ ستيفاني وليامز وتغير وجهات النظر ورؤيتهم لحل المشكل الليبي ليكون هناك 6 من مجلس النواب و6 من الدولة و هذه مقترحات ولا أعتقد أن وليامز جاءت من هذه المقترحات من رأسها، بل لتعطيل وعرقلة المشهد.