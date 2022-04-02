وزارة الخارجية الليبية ترحب بالهدنة في اليمن

رحّبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والذي أعلن فيه التوصل إلى هدنة لمدة شهرين اعتبارًا من بداية شهر رمضان.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت “نأمل في أن تُسهم هذه الخطوة للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في دولة اليمن الشقيق”.

مضيفة بالقول: ” نُثمن هذه المبادرة، ونؤكد على دعمنا لكافة الجهود والمبادرات الرامية التى تُسهم فى إيجاد حل سياسي، وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك المبادرات الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من أجل تحقيق المصالحة الدائمة التى تُحافظ على وحدة دولة اليمن الشقيق واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على شعبه والمنطقة بالكامل” وفق نص البيان.

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