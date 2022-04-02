محلل سياسي: الحلول الدولية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياسية الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي محمد يسري إن الحلول الدولية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياسية الليبية بعد “عجز” أطراف داخلية في التوصل لصيغة اتفاق نهائية.

يسري أشار في تصريح لصحيفة”العين الإخبارية” إلى أن الاستراتيجية العشرية التي أعلن عنها السفير الأمريكي لن تتجاوز جلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات من أجل خلق أجسام سياسية موحدة، يستطيع المجتمع الدولي التعامل معها.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون حلا دوليًا آخر لا مفر منه كونه يأتي من دولة قوية وتستطيع إلزام جميع الأطراف والتقيد ببنوده.

وحول فرص نجاح تلك الاستراتيجية، بيّن أن السفير الأمريكي ناقش بالفعل إمكانية نجاحها من خلال لقاءاته المكثفة التي أجراها مارس الماضي مع كافة الأطراف والمكونات الاجتماعية والأحزاب والسياسيين.

وأكد أن الليبيين بانتظار إعلان السفير الأمريكي بنود وخطوات عمل المبادرة لمعرفة مدى أهميتها بالفعل في المصالحة الليبية ووجود حكومة منتخبة، وهما من أهم النقاط التي يجب معالجتها في الوقت الحالي وبشكل عاجل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية