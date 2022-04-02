إيطاليا تتسلم قيادة القوة العاملة في عملية إيريني

تولى الأدميرال الإيطالي فابريزيو روتيري المسؤولية من اللواء اليوناني الأدميرال ميخائيل ماجكوس، وذلك في قيادة القوة العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط ضمن عملية إيريني.

وقال قائد عملية إيريني ستيفانو توركيتّو في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، إن مهمة إيريني “تُمثل أداة قيّمة لأوروبا لمراقبة ودعم مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تتم في المنطقة، إضافة إلى أنها الطرف الفاعل الدولي الوحيد الملتزم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا”.

وتتناوب كلٌ من إيطاليا واليونان على قيادة القوة كلَ ستة أشهر من إيطاليا واليونان، وسيكون روتيري على متن الفرقاطة الإيطالية Grecale، والتي سبق أن تولى قيادتها بين عامي 2010 و 2011.

يُذكر أن عملية إيريني قد بدأت مهامها في 31 مارس 2020، من أجل مراقبة تطبيق الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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