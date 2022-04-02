الشركة الإيطالية المنفذة لمطار طرابلس العالمي تبحث استئناف أعمالها المعلقة

قال السفير الايطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، إن المحادثات بين ممثلين عن الشركة الإيطالية، كونسورتيوم إينيس، ووزير النقل بحكومة تصريف الأعمال تركزت حول الاستئناف المرتقب لأعمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي، والتي تم تعليقها في أكثر من مناسبة بسبب الحروب.

ووفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية، عن تغريدة للسفير بوتشينو، فإن تكلفة المشروع تبلغ نحو 80 مليون يورو لبناء محطتين، محلية ودولية، مع كافة مرافق المطار.

وبحسب نوفا، فإن استئناف المشروع الذي حصل على خطابات اعتماد من مصرف ليبيا المركزي، يعد أحد النتائج الملموسة للدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية والزيارات المتكررة لليبيا من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو، وبعثة رئيس الوزراء ماريو دراجي إلى طرابلس في أبريل 2021.

يشار إلى أن مطار طرابلس الدولي أغلق صيف 2014 بعد تعرضه لأضرار جسيمة في الاشتباكات التي جرت بين مجموعات مسلحة في العاصمة.

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