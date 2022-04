الدولية للهجرة ترحل 60 ألف مهاجر

أخبار ليبيا 24

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن مساعدتها نحو 60 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا. على العودة إلى بلادهم طواعية بطريقة آمنة وكريمة.

وقال فيديريكو صودا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، في بيان أن المنظمة الدولية للهجرة. تقدم المساعدة الطوعية للعودة الإنسانية منذ عام 2015. ويزداد هذا الدعم أهمية بالنظر إلى التقارير المقلقة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا.

مشيرا إلى أن توفير الوصول إلى العودة الإنسانية والكريمة. وإعادة الإدماج يسمح لأولئك الذين تقطعت بهم السبل أو المحتجزين في ليبيا بممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم.

وكشف صودا، أن حوالي 47% من العائدين الذين تمت مساعدتهم من خلال برنامج المنظمة الدولية للهجرة. كانوا في مراكز الاحتجاز بينما كان الباقون يعيشون في المناطق الحضرية. منذ ظهور كورونا في مارس 2020.

.@UNmigration has assisted 60,000+ migrants in #Libya to return to their country in a safe & dignified manner through the Voluntary Humanitarian Return Programme, a critical lifeline to stranded #migrants who wish to return home & rebuild their lives.https://t.co/WZsAkDPqJ5 pic.twitter.com/Ci2BG9MR7j

— IOM Libya (@IOM_Libya) April 1, 2022