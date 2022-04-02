وزارة العمل: ائتلاف الشركات المصرية يبدأ تنفيذ 6 مشروعات بعد رمضان

خلص اجتماع عقده وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، مع مندوبي ائتلاف الشركات المصرية إلى بدء هذه الشركات في تنفيذ ستة مشروعات بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وتبدأ هذه المشاريع، بمشروع الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، من خلال تسفير 2500 عامل مصري تقريبًا، مع 30% عمالة ليبية كتشغيل، و20% عمالة ليبية كتدريب وفقا لبيان صادر عن وزارة العمل والتأهيل.

وتعاقدت ليبيا مع ائتلاف الشركات المصرية لتنفيذ عدد من مشاريع البني التحتية في قطاعي المواصلات والإسكان. وبحث العابد خلال اللقاء مع هذا الائتلاف تنقل الأيدي العاملة، وتنفيذ المشروعات والبرامج خصوصًا مشاريع «عود الحياة» التي أطلقتها الحكومة.

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«تسهيل» عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، والمحلق العمالي بالقاهرة ومساعده، ومندوبين عن وزارة القوى العاملة المصرية.

وتطرق اللقاء إلى آليات تنقل الأيدي العمالة المصرية إلى ليبيا، وسبل تسهيل إجراءات منح التأشيرات والتنقل والإقامة وغيرها من التفاصيل المتعلقة بضمان «عودة ميسرة» للأيدي العاملة والشركات المصرية وتذليل أي أمور عالقة، وفق البيان.

وأشار علي العابد إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا مع السفارة المصرية بطرابلس في ما يخص الشأن العمالي.

من مباحثات العابد في القاهرة مع ائتلاف الشركات المصرية، 2 أبريل 2022. (وزارة العمل والتأهيل)

من مباحثات العابد في القاهرة مع ائتلاف الشركات المصرية، 2 أبريل 2022. (وزارة العمل والتأهيل)

من مباحثات العابد في القاهرة مع ائتلاف الشركات المصرية، 2 أبريل 2022. (وزارة العمل والتأهيل)

من مباحثات العابد في القاهرة مع ائتلاف الشركات المصرية، 2 أبريل 2022. (وزارة العمل والتأهيل)