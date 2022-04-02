عقيل: واشنطن تخطط للعمل لعشر سنوات على ليبيا ما يعني استمرار الفوضى وتواصل الهيمنة

ليبيا – أكد محلل السياسي عز الدين عقيل أن الليبيين ينتظرون من أمريكا الأفعال لا الأقوال، مضيفاً: “واشنطن دوله إمبريالية لا تملك غير سلوك فرض الهيمنة والانحياز المتطرف لمصالحها”.

عقيل قال في تصريح لصحيفة “العين الاخبارية” إن البلاد حالة دولية تتصارع عليها أطراف عدة لن تسمح لواشنطن بأن تستأثر بالبلاد وحدها بعشرية أو بمئوية.

واعتبر أن تغريدتي بلينكن ونورلاند، تعنيان أن واشنطن تخطط للعمل لعشر سنوات على ليبيا؛ ما يعني استمرار الفوضى وتواصل الهيمنة والتدخل.

ونوّه إلى أن هذه الاستراتيجية ستجرى مع عدة دول وليس ليبيا فحسب، ما يعني أنها توجه سياسي هيمني عام، محذرًا من أن سيصطدم حتما مع مصالح دولية أخرى بالمناطق أو جملة الدول التي ذكرها بلينكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية