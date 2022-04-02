غرق تسعين مهاجراً قبالة سواحل ليبيا.. ونجاة أربعة

لقي أكثر من 90 شخصاً حتفهم بعد غرق قارب قبالة السواحل الليبية، بحسب منظمة أطباء بلا حدود، التي أكدت غرق المهاجرين التسعين في المياه الدولية، بعد مغادرة ليبيا على متن قارب مكتظ قبل عدة أيام.

وقالت قناة راي 1 الإيطالية، إن الناقلة التجارية “ألجريا 1” تمكنت من إنقاذ 4 مهاجرين فقط ممن كانوا على متن القارب، في الساعات الأولى من صباح السبت.

واستنكرت المنظمة توجه الناقلة Alegria 1 نحو ليبيا وعلى متنها المهاجرون الأربعة، مؤكدة أن الناقلة تجاهلت عروض المنظمة لتقديم المساعدة الطبية، كما تجاهلت الدعوة إلى عدم إعادة هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية