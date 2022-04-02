المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي يبحث مع وزارة النفط والغاز استراتيجية تطوير القطاع

نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الخميس، مائدة مستديرة لعرض الملامح العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز.

وشارك في هذه الفعاليات، وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال، ومدير عام المجلس، وعدد من خبراء ومديري الإدارات والمكاتب الفنية بالوزارة والمجلس، بالإضافة إلى أعضاء فريق المشروع من الخبراء والمتخصصين.

وناقش المشاركون تفاصيل مقترح الاستراتيجية العامة لتطوير قطاع النفط والغاز، وما تضمنته من خطط فرعية مثل خطط التطوير الإداري والمالي، والفني والبيئي والقانوني والاستثماري.

كما استعرضت المائدة المستديرة تحليلا للواقع الحالي لقطاع النفط والغاز، والتحديات والفرص المتاحة وإمكانية التطوير المستقبلي للقطاع.

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