ترحيب ليبي بالإعلان الصادر بشأن بدء هدنة في اليمن لمدة شهرين

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رحّبت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم السبت، بالإعلان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن بدء هدنة ووقف أشكال العمليات العسكرية لمدة شهرين اعتبارًا من بداية شهر رمضان.

وتأمل الخارجية، في أن تُسهم هذه الخطوة للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في دولة اليمن.

وأكدت الخارجية، دعمها لكافة الجهود والمبادرات الرامية التي تسهم في إيجاد حل سياسي، وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. وكذلك المبادرات الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. من أجل تحقيق المصالحة الدائمة التي تحافظ على وحدة دولة اليمن الشقيق واستقلاله. وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على شعبه والمنطقة بالكامل.

هدنة في اليمن

وكان غروندبرغ، أعلن مساء أمس، أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا ردا إيجابيا على هدنة لمدة شهرين تبدأ اليوم السبت. ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود. مشيرا إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.

وأكد أن الأطراف وافقوا أيضا على دخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة. وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفا من وإلى مطار صنعاء، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.