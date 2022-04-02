“خارجية المنقوش”: نرحب بالهدنة في اليمن ونأمل حلا شاملا لأزمته

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة بمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والذي أعلن فيه التوصل إلى هدنة لمدة شهرين اعتبارًا من بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الخارجية التي ترأسها نجلاء المنقوش إنها “تأمل في أن تُسهم هذه الخطوة للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في دولة اليمن”.

وتابعت الوزارة في بيان: “إنّنا نُثمن هذه المبادرة، ونؤكد على دعمنا لكافة الجهود والمبادرات الرامية التى تُسهم فى إيجاد حل سياسي، وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك المبادرات الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من أجل تحقيق المصالحة الدائمة التى تُحافظ على وحدة دولة اليمن الشقيق واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على شعبه والمنطقة بالكامل”.