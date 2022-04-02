بوشناف: المراحل الانتقالية قد تغذي النزعات الانفصالية في ليبيا

أعرب مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، عن تخوفه من أن يؤدي طول المراحل الانتقالية في ليبيا إلى تشجيع النزعات الانفصالية والدفع باتجاه انحلال الوطن وتفسخه.

وأضاف بوشناف في تصريح لموقع “عربي 21″، أن تشكيل حكومة كفاءات مصغرة تنجز العملية الانتخابية أفضل من حكومات المحاصصة التي طغت على الحكومتين المتنازعتين في البلاد، منتقداً حجم وتأثير التدخل الدولي في الملف الليبي، الذي جعل التوافق الدولي أساسياً في الحل وهو ما يجب أن يحدث عاجلاً، وفق بوشناف.

وقلل بوشناف من خطر تنظيم داعش وتأثيرهم على الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية، معتبراً قوة التنظيم الإرهابي ليست بالصورة التي يحاول تسويقها ووجوده منحصر بمجرد بؤر محدودة التأثير تتم مراقبتها والتعامل معها، وفق قوله.

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