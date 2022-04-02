عقيل: واشنطن تخطط للعمل لعشر سنوات على ليبيا ما يعني استمرار الفوضى

أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل أن الليبيين ينتظرون من أمريكا الأفعال لا الأقوال، وأضاف في تصريحات صحفية أن: “واشنطن دوله إمبريالية لا تملك غير سلوك فرض الهيمنة والانحياز المتطرف لمصالحها”.

وذكر ايضآ أن” إن البلاد حالة دولية تتصارع عليها أطراف عدة لن تسمح لواشنطن بأن تستأثر بالبلاد وحدها بعشرية أو بمئوية.

كما اعتبر أن تغريدتي بلينكن ونورلاند، تعنيان أن واشنطن تخطط للعمل لعشر سنوات على ليبيا؛ ما يعني استمرار الفوضى وتواصل الهيمنة والتدخل.

منوهآ إلى أن هذه الاستراتيجية ستجرى مع عدة دول وليس ليبيا فحسب، ما يعني أنها توجه سياسي هيمني عام، محذرًا من أن سيصطدم حتما مع مصالح دولية أخرى بالمناطق أو جملة الدول التي ذكرها بلينكن.

ومن جانبه، أوضح الحقوقي والمحلل الليبي جمال عامر في تصريحات صحفية أيضآ، أن هناك قناعة لدى الليبيين بأن أمريكا هي من تدير الصراع، مشيرًا إلى أن واشنطن إذا أرادت أن تنهيه فسيكون من السهل عليها لتأثيرها القوي على كل الأطراف.

إلا أنه توقع ألا يكون حلا قريبا وجذريا للأزمة الليبية من قبل واشنطن، مشيرًا إلى أن حلحلة الأزمة يتطلب إرادة أمريكية.