خارجية حكومة الوحدة ترحب الإعلان عن هدنة في اليمن لشهرين

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عبّرت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم السبت، عن ترحيبها ببدء هدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن وعلى الحدود تمتد لمدة شهرين.

وجاء ذلك بعدما أعلن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن بدء هدنة ووقف أشكال العمليات العسكرية باليمن لمدة شهرين اعتبارا من بداية شهر رمضان.

وعبّرت الخارجية، عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن تسوية شاملة للأزمة في دولة اليمن.

وأكدت الخارجية، دعمها لكافة الجهود والمبادرات الرامية التي تُسهم في إيجاد حل سياسي، وعلى رأسها المشاورات الحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. وكذلك المبادرات الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وقالت إن ذلك من شأنه تحقيق المصالحة الدائمة التي تحافظ على وحدة دولة اليمن الشقيق واستقلاله وتعود بالأمن والاستقرار والسلام على شعبه والمنطقة بالكامل.