“خارجية الدبيبة”: بحثنا في هانوي إعادة فتح السفارة الفيتنامية في طرابلس

بحث مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الموقتة، أحمد سالم النعاس، إعادة فتح السفارة الفيتنامية في طرابلس، وكذلك عودة العمالة والشركات للعمل في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء النعاس مع مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الفيتنامية بوي هانام، ومدير إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الفيتنامية نيجوني ڤيت دونغ، حيث تطرق اللقاء إلى الترتيبات اللازمة لمباشرة السفارة الفيتنامية عملها من العاصمة، وكذلك عودة الشركات والعمالة الفيتنامية إلى ليبيا، وفق بيان صادر عن الوزارة الليبية.

وخلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي، فام كوانغ هيو، سلم النعاس رسالة من وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، لنظيرها الفيتنامي.