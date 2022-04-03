مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يطلع على الوضع التشغيلي بمحطة كهرباء الخمس

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أجرى، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، مساء السبت، زيارة ميدانية لمحطة كهرباء الخمس، للاطلاع على الوضع التشغيلي للوحدات العاملة بالمحطة والجهود المبذولة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن هذه الزيارة تأتي في إطار دور الشركة للاطلاع على وضع المحطة وسير العمل بها ورفع المعوقات وحل المشاكل التي تواجه القائمين على تشغيلها.

زيارة إلى زليتن

واجتمع، مجلس الإدارة، صباح السبت، مع المجلس البلدي زليتن بمقر ديوان البلدية. وتناول الاجتماع الاحتياجات اللازمة من مواد ومعدات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمدينة.

وذكرت الكهرباء، أنه تمت مناقشة بعض الخطوات العملية لدعم الفرق الفنية من أجل تحصيل الإيراد العام للشركة. والقضاء على التوصيلات الغير شرعية.

وأضافت، أن مجلس الإدارة قام رفقة عميد بلدية زليتن. بزيارة تفقدية لقسم السلامة العامة زليتن مركز الإطفاء والإنقاذ المنطقة الوسطى. ومقر مشروع محطة توليد زليتن ومحطة تحويل 11/30 ك.ف دفان ومقر إنشاء مطار زليتن.