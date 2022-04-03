بوشناف: تشكيل حكومة كفاءات مصغرة تنجز العملية الانتخابية أفضل من حكومات المحاصصة

أعرب مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، عن تخوفه من أن يؤدي طول المراحل الانتقالية في ليبيا إلى تشجيع النزاعات الانفصالية والدفع باتجاه انحلال الوطن.

وذكر بوشناف في تصريحات صحفية، أن تشكيل حكومة كفاءات مصغرة تنجز العملية الانتخابية أفضل من حكومات المحاصصة التي طغت على الحكومتين المتنازعتين في البلاد،

كما انتقد حجم وتأثير التدخل الدولي في الملف الليبي، الذي جعل التوافق الدولي أساسياً في الحل وهو ما يجب أن يحدث عاجلاً، وفق لقوله.

وقلل بوشناف من خطر تنظيم داعش وتأثيرهم على الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية، معتبراً قوة التنظيم الإرهابي ليست بالصورة التي يحاول تسويقها كما أن وجوده منحصر بمجرد بؤر محدودة التأثير تتم مراقبتها والتعامل معها، وفقآ لتصريحاته