البيوضي: تحديد مهلة للحكومة الليبية لدخول طرابلس سيعقد المشهد

قال المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي، إن الحديث عن تحديد مدة أو مهلة لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لدخول طرابلس وبسط سلطته أو البحث عن البدائل الممكنة لمنع تفاقم الانقسام السياسي والمؤسساتي، يؤكد أن الأمر برمته سيصبح أكثر تعقيداً بعد نحو شهر أو ما يزيد عنه قليلاً، وسط احتمال طلب استخدام القوة لفرض أمر واقع مرفوض بفيتو الدول الكبرى، حسب تعبيره.

وتوقع البيوضي في منشور له أن يتم اختيار مبعوث خاص لتقديم رؤية جديدة ستهدف فقط لانتزاع موعد للانتخابات وإجراء عملية الاقتراع قبل نهاية هذا العام، أما ملف الحكومات فهو رهن الأصوات المتصاعدة، وتحديد المهلة قد يدفع باتجاه مفاوضات محدودة تفضي لتغييرات مهمة في السلطة الموازية.

وأكد البيوضي أن استمرار سيناريو التشبث بالسلطة غير المدروس يعني أن يوم 21 يونيو من العام الحالي وما بعده، ستكون أياماً عادية محلياً بحكومتين ولن يتغير شيء، وساخنة دولياً حيث سيعمل المجتمع الدولي على فرض موعد للانتخابات وقاعدة دستورية تفضي لاستكمال العملية الانتخابية المتوقفة.

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