وزير الكهرباء يهنأ الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هنا وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية عوض البدري، رئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس الوزراء بالحكومة الليبية ونوابه وكافة الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

البدري، وفي رسالة له، قال: “بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم أتشرف بالاصاله عن نفسي ووزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات”.