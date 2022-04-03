غرق 90 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

لقي مايقرب من 90 مهاجراً حتفهم بعد غرق قارب قبالة السواحل الليبية، بحسب منظمة أطباء بلا حدود، التي أكدت غرق المهاجرين التسعين في المياه الدولية، بعد مغادرة ليبيا على متن قارب مكتظ قبل عدة أيام.

كما ذكرت قناة راي 1 الإيطالية، إن الناقلة التجارية “ألجريا 1” تمكنت من إنقاذ 4 مهاجرين فقط ممن كانوا على متن القارب، في الساعات الأولى من صباح السبت.

واستنكرت المنظمة توجه احدى الناقلات نحو ليبيا وعلى متنها المهاجرون الأربعة، مؤكدة أن الناقلة تجاهلت عروض المنظمة لتقديم المساعدة الطبية، كما تجاهلت الدعوة إلى عدم إعادة هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا