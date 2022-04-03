الحسلوك يدعو لتمكين البلديات من إنجاز أعمال التنمية

دعا رئيس بلدية صبراتة محمد الحسلوك، إلى منح البلديات سلطات واسعة في إنجاز المشاريع التنموية وتوفير الميزانيات اللازمة لها، مؤكداً خضوعها للرقابة الشعبية من المواطنين.

وتعهد الحسلوك عبر المنصة الرسمية للبلدية، السبت بسرعة إنجاز مشروع الطريق الخدمي وجزيرة الدوران بالمدخل الغربي لمدينة صبراتة على الطريق الساحلي، خلال الأسابيع القادمة بعد استكمال أعمال البنية التحتية للمشروع، والتي تأخرت المدة الماضية مسببة ازدحاماً واكتظاظاً شديدين خاصة للمسافرين القاصدين المنطقة الغربية والحدود التونسية.

وانتقد الحسلوك ضعف مخصصات البلدية، مشيراً إلى أن المشاريع التي تنجز في البلدية تمت تغطيتها مالياً من المنحة الحكومية المقدمة للبلديات في أغسطس الماضي.

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