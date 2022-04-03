عبدالجليل يدعو لاستثمار التوافق الليبي الليبي للوصول لانتخابات ناجحة

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عبّر، المتحدث الرسمي ووزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، عن أمانيه بأن يعي الشعب الليبي، والمكونات السياسية والاجتماعية، أهمية المرحلة الحالية، والتوافق الليبي الليبي الذي حدث لأول مرة في ليبيا منذ انقسام 2014.

وقال عبدالجليل، إن على الليبيين جميعا استثمار هذا التوافق للوصول إلى انتخابات ناجحة.

وأكد عبدالجليل، في تصريحات، أن ما يمنع الحكومة الليبية من دخول طرابلس هو “عزمنا، وتعهدنا، بعدم استخدام العنف”.

وقال، “نحن لن نستخدم القوة في استلام السلطة لإيماننا بأن العنف سيولد المزيد من المآسي الأبناء شعبنا، وهذا ما لا نريده”، مشيرًا إلى أن هذا “بالضبط ما تسعى له رئاسة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.”