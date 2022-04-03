تعرف على طقس الاحد… خبراء الارصاد يكشفون حقيقة موجة الحر القادمة على مناطق الشمال الغربي

كشف خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس في ليبيا؛ حقيقة وجود موجة حر قوية على مناطق الشمال الغربي، مؤكدين عدم وجود أي موجة حر قوية على هذه المناطق خلال الفترة القادمة وسيشهد الطقس ارتفاع طفيف يوم الاربعاء.

واشار الخبراء إلى أن موجة حارة متوقعة بدايةً من يوم الأحد تشهدها مناطق الجنوب، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وقد تمتد يومي الأثنين أو الثلاثاء إلى مناطق الشمال، موضحين أن تفاصيل الموجة ستتضح اكثر الايام القادمة.

وفي تقارير منفصلة أوضح الخبراء أن طقس الأسبوع الأول من رمضان يشهد ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة بدءاً من نهار اليوم الاحد والتي سترتفع إلى 33°ومن المحتمل أن تسيطر موجة حارة نسبياً وترتفع درجات الحرارة تدريجيا يوم الأربعاء في كافة المناطق بفارق 12 درجة مئوية مقارنة بالايام الماضية، وستنخفض مع مطلع الأسبوع الثاني او الجمعة القادمة.

طقس الأحد

ووفقا للتقارير تبقى درجات الحرارة معتدلة اليوم الأحد بمشيئة الله، في مناطق الشمال الغربي ومناطق غرب الخليج مع نشاط الرياح الشرقية، بينما تزداد الحرارة بمقدار طفيف في المناطق الشرقية، أما مناطق الوسط والجنوب فتزداد الحرارة بشكل ملحوظ، والله أعلم.