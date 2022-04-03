الكهرباء تبحث مع بلدي زليتن دعم حملتها لتحصيل الإيراد العام

بحث مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رفقة المجلس البلدي زليتن، الخطوات العملية لدعم الفرق الفنية من أجل تحصيل الإيراد العام للشركة والقضاء على التوصيلات المخالفة.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان بلدية زليتن، السبت، الاحتياجات اللازمة من مواد ومعدات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمدينة، بالإضافة لتفقد مشروع محطة توليد زليتن ومحطة تحويل 11/30 ك.ف دفان.

في ذات السياق، قام مجلس الإدارة بزيارة ميدانية لمحطة كهرباء الخمس، للاطلاع على الوضع التشغيلي للوحدات العاملة بالمحطة والجهود المبذولة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

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