الحويج: ليبيا تتطلع لتعزيز الاستثمار مع تونس في صناعة الغذاء والدواء

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحويج مع نظيره وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الحويج إلى أن ليبيا تتطلع لتعزيز التعاون مع جمهورية تونس ووضع خارطة مشتركة للاستثمار بين البلدين تستهدف دعم وتطوير صناعة الغذاء والدواء كخطوة أولى وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بالبلدين، والتنسيق حول أدوات التمويل اللازمة لتنفيذ الخارطة المشتركة.

وأضاف أن ليبيا تعمل على تفعيل المنطقة الخاصة الواقعة بمدينة زوارة وحتى الحدود التونسية بهدف توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار تونس والجزائر إضافة إلى تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.

واتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي وعقد لقاءات مشتركة تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين، وتفعيل المنطقة الخاصة زوارة خلال الفترة المقبلة ودعم اللجان الفنية لتعزيز التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع، وكذلك تحفيز قطاع الاستثمار والفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والزراعة والصحة وإمكانية إنشاء مصحات تونسية في ليبيا كنوع من الاستثمار والدخول في المشاركة بالخراطة الاستثمارية ووضع تصور لتجارة العبور نحو أفريقيا.