الخارجية الأميركية تطرح استراتيجية عشرية لإنهاء الصراع في ليبيا.. وباشاغا يرحب

رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأميركية، من أجل دعم الاستقرار محلياً وفي المنطقة.

وأعرب باشاغا في تغريدة له عن “ترحيب الشعب الليبي بفرصة العمل مع الخارجية الأمريكية، من أجل دعم الاستقرار محلياً وفي المنطقة”، مؤكداً أن ليبيا “ستكون شريكاً في السلام والازدهار لأصدقائنا وجيراننا”، حسب تعبيره.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت عن “استراتيجية عشرية”، لغرض إنهاء الصراع وإعادة الاستقرار إلى ليبيا وعدد من دول المنطقة، حسب ما ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة له.

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