بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 03 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 03 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال مع تسجيل إرتفاع في درجات الحرارة بدايةً من يوم الغد خاصةً على الدواخل .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم مابين(19-23)مْ على المناطق الساحلية, ومابين(26-32)مْ على مناطق الدواخل وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد خاصةً على الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، مع إحتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد على المنطقة الممتدة من درنة حتى طبرق .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(26- 30) مْ وتكون هذا اليوم مابين(32-35)مْ على مناطق الخليج والدواخل وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم مابين(35-38) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37- 39) مْ.