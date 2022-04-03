مكتب النائب العام يكشف تفاصيل الاستيلاء على أكثر من نصف مليون دينار

أعلن مكتب النائب العام إستيلاء عميد بلدية العواتة السابق والمراقب المالي السابق على مبلغ خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثـمانمائة دينار كانت مصروفة لغرض مواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين القاطنين جنوبي مدينة طرابلس إلى النطاق الإداري لبلدية العواتة سنة ((2019)) ومابعدها.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية؛ تولت مباشرة التحقيق في واقعة الإستيلاء على المبالغ المالية المصروفة لغرض مواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين القاطنين جنوبي مدينة طرابلس إلى النطاق الإداري لبلدية العواتة سنة ((2019)) ومابعدها؛ فأسفرت جملة الإجراءات الرامية إلى جمع الأدلة عن إثبات واقع الاستيلاء على مبلغ مالي قدره خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثـمانمائة دينار؛ من قبل عميد البلدية السابق؛ والمراقب المالي المشرف على الحسابات؛ فضلاً عن رد جزءًا من المبالغ المالية المتحصلة من جريمتي الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية والعرفية؛ وبذلك انتهى المحقق إلى جملة من الإجراءات الاحتياطية ؛ كان أخصها الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.