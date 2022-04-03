بالتزامن مع دخول رمضان.. البحث الجنائي يطلق خطته الأمنية في مناطق الجفرة

أطلق قسم البحث الجنائي بمنطقة الجفرة خطته الأمنية بالتزامن مع بداية شهر رمضان، عبر تكثيف الدوريات الأمنية وتأمين المرافق الحيوية والحد من التجاوزات في مدينة هون.

وأوضح الجهاز في منشور، أن الدوريات التي باشرت مهامها السبت، تمركزت في الأماكن الحيوية المزدحمة بالمواطنين لتسهيل حركة السير وضبط المركبات المعتمة ومكافحة ظاهرة المعاكسات ومضايقة المارة، كما قامت بعض الدوريات بمراقبة توزيع الوقود بالمحطات.

وأكد الجهاز أن دورياته الأمنية ستُكثف عملها في كافة مناطق الجفرة طيلة أيام شهر رمضان، داعياً المواطنين للتعاون مع القسم لضبط الأمن والحد من التجاوزات.

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