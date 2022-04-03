الارصاد: رياح مثيرة للاتربة والغبار.. وارتفاع ملحوظ للحرارة غداً بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال خاصةً مناطق الشمال الغربي قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار .

ووفقا للتقرير تشهد درجات الحرارة تذبذب بين الأرتفاع والإنخفاض حيث تكون معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال خاصةً مناطق الشمال الغربي بينما تكون مرتفعة على بقية المناطق خاصةً مناطق الجنوب، وتسجل إرتفاع ملحوظ بدايةً من يوم الغد على أغلب مناطق الشمال. والله اعلم