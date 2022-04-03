موقع أمريكي: واشنطن نصحت الصديق الكبير بعدم التورط بـ”شعبوية الدبيبة”  

قال موقع Aggrestrat الأمريكي، إن واشنطن نصحت محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بعدم التورط بـ”شعبوية الدبيبة”، وأن الدبيبة أثبت نفسه أنه شعبوي من الدرجة الأولى يلعب على كل الحبال، عندما ترشح للإنتخابات الرئاسية حاول الحصول على أصوات، على الرغم من أنه كان أحد العقبات الرئيسية أمام الانتخابات في ديسمبر الماضي عندما ترشح للرئاسة، تراجع عن تعهده لمنتدى الحوار السياسي بعدم الوقوف وضغط على مفوضية الانتخابات والقضاء وعقد صفقات تحت الطاولة مع لاعبين أجانب مؤثرين.

‏الموقع أضاف في تقرير أن: “الدبيبة أنفق “80 مليار دينار” دون دراسة مسبقة حول لتأثيرها على الاقتصاد، وكانت النتيجة ارتفاع (معدلات التضخم) ونقص الغذاء واتساع رقعة الفقر وانتشار الفساد في البلاد، و يقدم نفسه بأنه القائد الذي سيخرج ليبيا وشعبها من الظلام إلى النور، يتهم الدول الأجنبية دون أن يسميها بالعمل على تقسيم ليبيا والسيطرة على أصولها المجمدة لكنه بعد ذلك يزور تلك البلدان نفسها التي كانت موضع غضبه ليعرض عليهم كل الصفقات التي يريدونها حتى الدول العربية التي يزورها تعرف أنه يمارس الشعوبية لخدمة مصالحه الشخصية ومصالح عائلته ومراكز النفوذ التي تدعمه في المنصب”.

‏وتابع قائلًا: الدبيبة بحاجة إلى خلق صراعات خيالية وتصعيدها. ومن هنا يتهم الجيش بالتآمر عليه، في الوقت نفسه ، يمجد الشعب الليبي، ويقدمه على أنهم كتلة مثالية صلبة مهددة من قبل عناصر شريرة تريد الإطاحة به من السلطة، لقد اعتمد طوال الوقت على فرق مهنية من الاستشاريين المتخصصين في التأثير على الرأي العام.