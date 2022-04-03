عادات رمضانية ليبية.. الخشاف الطرابلسي مذاق ولا أروع

على مدار السنين، لا يزال مشروب الخشاف الطرابلسي يتربع على المائدة الرمضانية الليبية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر من العادات والتقاليد الرمضانية المميزة.

ويعتبره البعض شراب رمضان السحري، وهو شراب تقليدي يتميز به أهالي طرابلس وتتفنن في صنعه ربات البيوت.

ويتكون الخشاف الطرابلسي أساسا من الزبيب والتمر حسب الرغبة واللوز وقطرات من ماء العطر وقليل من السكر وحبات من الحلبة. وبمكوناته الغنية يعتبر ترياق صحي غني بالفيتامينات والمعادن حاضر على موائد الإفطار ووقت السحور.

أما مقادره فهي كوب زبيب، حبات حلبة على راس الملعقة، ملعقتين لوز مقشور (اختياري)، ثلاثة أكواب ماء، سكر حسب الرغبة للتحلية وقطرات ماء العطر. ثم توضع كل المقادير مع بعضها على النار باستثناء ماء العطر وتترك حتى تغلي ثم تهدى عليها النار وتترك حتى تنضج وتتفتح حبات الحلبة وبعد أن تبرد يضاف اليها ماء العطر وتقدم.