«444 قتال» يعلن ضبط شحنة وقود مهربة جنوب بني وليد (صور)

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، القبض على عدة أشخاص وضبط ثلاث شاحنات محملة بـ100 ألف لتر من الوقود المهرب جنوب مدينة بني وليد.

وقال اللواء «444 قتال»، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «الحملات على رؤوس التهريب ستتوالى ولن تتوقف، حتى يُقطع دابرهم ويسلم الوطن وأهله».

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ولا تزال ليبيا تعاني استنزاف الوقود المدعم عبر التهريب، وفي العام 2018، قال فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا إن «تهريب الوقود من ليبيا وداخلها لا يزال نشاطًا مزدهرًا»، مشيرًا إلى أن «الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية العابرة الحدود الوطنية تجني أرباحًا كبيرة من الصادرات غير المشروعة للمنتجات النفطية المكررة».

ورصد فريق الخبراء في تقريره إلى رئيس مجلس الأمن «ثلاث محاولات كادت تنجح من بين المحاولات الست التي جرت لتصدير النفط الخام بطرق غير مشروعة».

من عمليات ضبط المهربين في جنوب وليد. (اللواء 444)

من عمليات ضبط المهربين في جنوب وليد. (اللواء 444)

من عمليات ضبط المهربين في جنوب وليد. (اللواء 444)

من عمليات ضبط المهربين في جنوب وليد. (اللواء 444)

من عمليات ضبط المهربين في جنوب وليد. (اللواء 444)