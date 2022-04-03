مستشفى غات: على مسؤولي القطاع الصحي توفير الأطقم الطبية

جدد مستشفى غات العام، الشكر لمنظمة الأمم المتحدة لدعم السكان والسفارة اليابانية في ليبيا ومنظمة عابرو المتوسط على خدمات الأمومة والطفولة التي يقدمونها بالمستشفى، مشيرا إلى أنه مازال أهلنا في منطقة غات بأمس الحاجة الخدمات الطبية.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام بالمستشفى: “فى اليوم العالمي للطبيب شكرا لكم مقدمي الخدمة الطبية في غات، وتزامنا مع ذلك قررنا تكريم الدكتور أحمد عبدالرزاق فحيل البوم تخصص تخدير وباطنة والدكتور عبدالباسط النويري الجرباني تخصص أطفال وحديثي الولادة بعد انتهاء فترة عملهم بالمستشفى وكذلك نظير ما قدموه من خدمات الكشف والعلاج لأهلنا في غات بتفاني وإخلاص”.

وأضاف البيان “لا يفوتنا أن نشكر مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا لمساهمته في تحسين الخدمات المقدمة بالمرفقنا الطبي خصوصا في تخصصات الباطنة والعظام والإسعاف والطوارئ”.

وتابع “نستغل هذه المناسبة لتجديد مطالبنا لمسؤلي القطاع الصحي بالحكومة لتوفير الأطقم الطبية بالمستشفى الذي يقدم خدماته لقرابة 30,000نسمة بالمنطقة يعانون تدني الخدمات الطبية إلى جانب تكاليف ومشاق يتكبدونها لتلقي العلاج بالمناطق المجاورة”.