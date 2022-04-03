تباين أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مستهل الأسبوع

تباينت أسعار صرف العملات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في السوق الرسمية مقارنة بتعاملات الخميس.

وصعد سعر الدولار قرشين اثنين، مسجلًا 4.66 دينار مقابل 4.64 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم. وانخفض الجنيه الاسترليني قرشين اثنين إلى 6.11 دينار من 6.09 دينارالخميس، بينما انخفض اليورو 4 قروش، مسجلاً 5.14 دينار مقابل 5.18 دينار أمس.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، فلم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، التي سجلت 1.23 دينار، و1.26 دينار، و1.57 دينار على الترتيب. كما ثبتت الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند 0.73 دينار.