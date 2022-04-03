الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد

طرابلس 03 أبريل 2022 ( وال ) -أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية ، النشرة الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الأحد.

الملخص العام

رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة بدايةً من يوم الغد خاصةً على الدواخل .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة هذا اليوم، خاصة على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين(19-23)مْ على المناطق الساحلية, ومابين(26-32)مْ على مناطق الدواخل وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد خاصةً على الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكون شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد على المنطقة الممتدة من درنة حتى طبرق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(26- 30) مْ وتكون هذا اليوم مابين(32-35)مْ على مناطق الخليج والدواخل وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (35-38) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية و الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37- 39) مْ. (وال _ طرابلس)

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