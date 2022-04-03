أمن بنغازي: ضبط متهم بسرقة قطع ذهبية وصكوك مصرفية

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص متهم بسرقة قطع ذهبية وصكوك مصرفية من منزل مواطن وسحب مبالغ مالية بالصكوك المسروقة .

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنها استجابت لبلاغ تقدم به المواطن ب.م.ش بشأن سرقة شخص مجهول لمحتويات منزله الكائن بمنطقة القوارشة.

وبينت مديرية أمن بنغازي أن المسروقات تمثلت في عدد 2 طواقم ذهب وعدد 4 اسطوانات غاز طهي ومواد كهربائية ومجموعة صكوك قام المشتكي بتوقيعها على بياض فاستغل السارق ذلك وسحب مبلغ مالي وقدره 15000 اأف دينار ومبلغ آخر 2000 دينار .

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه بعد التحري عن الفاعل من قبل أعضاء التحريات تبين أنه قام بتحويل المبلغ من حساب المشتكي إلى حساب شخص يُدعى أ.س.أ .يمتلك محل صرافة بسوق فينيسيا على الفور تم استدعاء صاحب محل الصرافة وبالإستدلال معه أفاد بإتصال أحد الاشخاص به هاتفيا وقيامه بإيداع صك من مصرف الجمهورية بوعطني إلى حسابه بفرع اوزو وبعد البحث والتحري تم الوصول إلى الفاعل وإعداد كمين محكم له وضبطه عندما كان يستقل مركبة آلية نوع دودج سوداء اللون وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور على الصكوك المتبقية التي تخص الشاكي وعددها 5صكوك وصندوق عدة يخص الشاكي وتم الانتقال إلى القسم.

ولفتت مديرية أمن بنغازي أنه بالإستدلال مع المتهم تبين أنه يدعى ع.ف.ع.من مواليد1989 واعترف أنه سرق منزل الشاكي وأنه تمكن من الدخول إلى المنزل عند طريق باب المطبخ وأفاد بعملية تحويله للمبلغ المالي وأنه قام بشراء المركبة المضبوطة بالمبلغ الذي قام بتحويله أما عن المواد الكهربائية واسطونات الغاز فقد أفاد ببيعها بسوق دينارين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة .