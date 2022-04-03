«الأرصاد» يصدر تحذيرا للصيادين

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وبراني، نشطة على ساحل بنغازي تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– الرؤية متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه نهار الغد على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على الساحل من زوارة إلى الخمس.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1و 2.75 متر.

– البحر مضطرب على ساحل زوارة وطرابلس، وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.

– درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.