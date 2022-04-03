بن شرادة: قانون الانتخابات الصادر عن الدبيبة عبث سياسي واستهزاء بالشعب

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة ما صدر عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها بشأن إصدار قانون انتخابات بـ “العبث والاستهزاء بالشعب ومدعاة للسخرية أمام العالم”، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا تملك حق إصدار القوانين.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس السبت قال: إن السلطة التنفيذية تخاطب السلطة التشريعية للموافقة على قانون لإحدى القطاعات التابعة لها فقط، وأن الأزمة منذ العام 2011 تكمن في عدم التوافق بشأن مثل هذه التشريعات. منوهًا إلى أن القوانين التي تمس التشريعات، خاصة الانتخابات والدستور، يجب أن تحظى بقبول وتوافق مجلسي النواب والدولة وعامة الشعب.

وأضاف بن شرادة أن مفوضية الانتخابات جهة تابعة للبرلمان ولن تقبل أي قانون إلا منه، وكذلك مجلس الدولة، مؤكدًا أن مثل هذه الاستحقاقات لا تُمس.

ورأى أن الخطوة الصحيحة هي الذهاب إلى ما سينجز عبر البرلمان من التعديل الـ12 للإعلان الدستوري، وتشكيل لجان بطريقة صحيحة، لا كما ذهبت إليه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

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