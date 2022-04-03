عبد الجليل: يجب استثمار التوافق الحالي للوصول إلى الانتخابات

دعا المتحدث الرسمي ووزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، الشعب الليبي إلى استثمار ما حدث من توافق من أجل الوصول إلى انتخابات ناجحة، آملاً أن يعي الشعب الليبي، والمكونات السياسية والاجتماعية أهمية المرحلة الحالية.

وأكد عبدالجليل في تصريحات صحفية، أن الحكومة الليبية تعهدت بعدم استخدام العنف، لذلك لم تدخل طرابلس حتى الآن، لافتاً إلى أنهم لن يستخدموا القوة من أجل استلام السلطة لإيمانهم بأن العنف سيُولّد المزيد من المآسي لأبناء الشعب الليبي، متهماً حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بالسعي لذلك.

يُذكر أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا فشلت في استلام مهامها من العاصمة طرابلس، بعد رفض رئيس حكومة الوحدة تسليم السلطة وسط معلومات عن مبادرات دولية تقودها أطراف إقليمية للوصول إلى حل تفاوضي بين الطرفين.

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