بلدية طبرق تطلق حملة أمنية في شهر رمضان لتنظيم السوق والأسعار

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق ورئيس اللجنة الأمنية عبدالكريم بوطابونة. إن البلدية أطلقت حملة أمنية في شهر رمضان لتنظيم السوق والأسعار.

المشكلة من عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية والمتكونة من جهاز الحرس البلدي والدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي والشرطة العسكرية.

وأكد أن الحملة انطلقت قبل شهر رمضان المبارك للمرور على المجازر والمخابز والمحلات التجارية والباعة المتجولين لمتابعة الأسعار وتنظيم السوق.

وأوضح بوطابونة أن الحملة تستهدف الشركات المستوردة للمواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والدقيق والطماطم والسكر والأرز.

وذكر عضو المجلس رئيس اللجنة. أن اللجنة تتابع أسعار الاستيراد لهذه المواد من خلال التفتيش على الفواتير.

وقال بوطابونة. :”ألزمنا أصحاب الشركات والمولات الكبيرة بالبيع بنفس الأسعار التي يشترون بها دون أي زيادة”.

وأفاد رئيس اللجنة أن مدينة طبرق شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار هذه السلع في بداية شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن الحملة مستمرة خلال الشهر الكريم لمتابعة الأسعار الخاصة باللحوم والخبز وكل السلع الأساسية.

وختم بوطابونة تصريحه :”لدينا صلاحيات تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة.