شهر رمضان في ليبيا عادات وتقاليد

قبيل حلول شهر رمضان بأيام او ربما بأسابيع تزدحم الاسواق التجارية بالمواطنين من الرجال والنساء لشراء احتياجاتهم المنزلية والغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك حيث أصبح التسوق لشراء بعض المواد المنزلية الخاصة بالمطبخ أحد الطقوس الاجتماعية الاساسية المصاحبة لاستقبال الشهر الكريم.

عقب اعلان دار الافتاء عن اول يوم في شهر رمضان الكريم يبدء الناس في تهنئة بعضهم البعض خلال اللقاءات المباشرة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حديثا.

وعند اذان صلاة العشاء تعج المساجد بالمصلين رجالا ونساء الذين تتضاعف اعدادهم به في هذا الوقت بالذات لحرصهم على حضور صلاة الجماعة والتراويح

في هذا الشهر الكريم تتزاحم الجمعيات الخيرية من اجل تجهيز السلة الرمضانية لتقديمها للمحتاجين والعائلات المعوزة والتي ازداد عددها خلال السنوات الاخيرة

كما تقام موائد الافطار في الطرقات الرئيسة الرابطة بين المدن في شرق البلاد وغربها وجنوبها من قبل الاسر والعائلات الليبية والجمعيات الخيرية

ويعتبر شهر رمضان بالنسبة للأسر الليبية شهر التلاقي والتسامح والبركة والإيمان حيث عادة مايكون منزل الوالد او الاخ الاكبر هو ملتقى الابناء والاحفاد طيلة الشهر الفضيل فيلتقي الشباب المتزوج وأولادهم مع بعضهم البعض لتناول طعام الإفطار سويا مع الوالد الكبير للعائلة طوال الشهر الفضيل.

تزخر المائدة الرمضانية الليبية بأصناف وأطباق كثيرة وتختلف الوجبة الرئيسية من مدينة الى اخرى ومن أسرة إلى أخرى إلا ان الشوربة الليبية تعتبر هي الاكلة الرئيسية التي لاتخلو منها اي مائدة ليبية عند الافطار رفقة انواع مختلفة من المعجنات التي عادة تصنعها المرأة في بيتها قبيل اذان المغرب.

ومن الاكلات الشعبية في ليبيا أكلة (البازين)، وهي من الأطباق الخاصة التي يقبل عليها الليبيون في رمضان.. وكذلك الكسكسي والمكرونة التي تعدها سيدة المنزل بعدة طرق خاصة وفقا لرغبات افراد أسرتها.